Tra i nuovi casi Covid un medico di famiglia, Fimmg «Subito ai medici i dispositivi di protezione»

“Sollecitiamo la ASL Bari a fornire subito ai medici di medicina generale i DPI previsti per legge” - commenta così Nicola Calabrese, Vice segretario nazionale Fimmg e Segretario Fimmg Bari, l’aumento dei casi positivi al Corononavirus in tutta la Puglia, che ieri ha visto anche il ricovero in terapia intensiva per Covid-19 di un medico di famiglia di Bari.

“La regione ha disposto di fornire i DPI ai medici di famiglia, dato che la legge di conversione del decreto 'Cura Italia' prevede che i dispositivi di protezione individuale siano forniti in via prioritaria ai medici, compresi quelli con rapporto convenzionale. Abbiamo sollecitato più volte in tal senso la ASL. - aggiunge Calabrese - Ma al momento la bozza di regolamento giace sul tavolo del Direttore generale, in attesa di approvazione.”



“Se, insieme ai test sierologici, ai medici di medicina generale non verranno consegnati anche i DPI indispensabili per effettuarli in sicurezza, come medici di famiglia non potremo garantire i test. Impensabile eseguire test sierologici a tappeto agli insegnanti senza adeguati dispositivi di protezione.” - conclude Calabrese.