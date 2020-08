Passa con il rosso, non si ferma all'alt e rischia di investire un agente: nei guai 22enne

Sorpassa i veicoli fermi al semaforo, attraversa l'intersezione con semaforo rosso e non si ferma all'alt della pattuglia della Polizia Locale dandosi alla fuga.

È accaduto ieri sera verso le ore 20 su via Fanelli, in prossimità dell'intersezione con via Vela verso Valenzano.

Il giovane 22enne alla guida di una fiammante Mini Cooper ha superato ad alta velocità i veicoli incolonnati al semaforo, ha passato l'intersezione con semaforo proiettante luce rossa e non si è fermato davanti all'agente fermo sulla strada che gli intimava l'alt con la paletta distintivo rischiando finanche di investirlo.

Non è successo l'irreparabile solo grazie alla prontezza nei riflessi dell'agente operante che si è lanciato a bordo strada per evitare la vettura lanciata a forte velocità.

Pronto l'inseguimento con sirene e lampeggianti, in sicurezza per non causare pericolo agli altri utenti della strada e a distanza adeguata dal fuggitivo, che finiva comunque la corsa all'interno di un vicino distributore di carburanti rovinando malamente sulla colonnina del self service per il pagamento.

Per fortuna nessuno si è fatto male, danni ingenti solo al veicolo e all'impianto di carburanti.

Il conducente è risultato negativo alla prova con etilometro, ma risponderà all'autorità giudiziaria del reato di resistenza a pubblici ufficiali ex art.337 del codice penale.

Contestate anche le violazioni al codice della strada degli art. 148 (superamento veicoli fermi al semaforo), 146 (semaforo rosso), 192 (inottemperanza all'invito a fermarsi regolarmente impartito dalla pattuglia della P.L.).

Le violazioni contestate prevedono la decurtazione complessiva di 19 punti dalla patente di guida (10+6+3) e la segnalazione al prefetto per la sospensione della stessa patente di guida da 1 a 3 mesi.

Il veicolo incidentato è stato restituito al padre del giovane che ne risultava proprietario.