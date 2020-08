Controlli anche nella serata di ieri e nella notte appena trascorsa da parte della Polizia Locale di Bari nelle zone centrali e periferiche della città.

Nell'ambito del progetto di sicurezza stradale denominato "Vacanze coi fiocchi", sono stati potenziati servizi di polizia stradale mediante anche l'utilizzo di etilometri e drug test.

In particolare 9 violazioni sono state elevate a conducenti di monopattini elettrici per guida senza casco, circolazione contromano e trasporto abusivo di altro analogo mezzo. Quest'ultima condotta, intrapresa da impavidi conducenti, mette seriamente a rischio la stabilita del veicolo e la sicurezza degli stessi utenti.

In totale sono stati elevati 127 verbali per per soste irregolari su posti e scivoli dedicati ai diversamente abili, oltre a parcheggi in doppia fila e su attraversamenti pedonali. Non si sono registrati gravi incidenti stradali, questa notte.

Nel pomeriggio di ieri inoltre la Polizia Locale è intervenuta su un tentativo di occupazione abusiva di un alloggio pubblico a Japigia, l'appartamento non era vuoto ma semplicemente l'anziana assegnataria era da qualche settimana assente; gli abusivi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria anche per violazione di domicilio e l'appartamento riconsegnato alla legittima assegnataria.

Sempre ieri pomeriggio recuperato un motoveicolo rubato condotto da due minorenni con conducente anche senza patente. Il motociclo era stato rubato il 5 agosto ed è stato restituito al proprietario, denunciati i due minorenni in concorso per il reato di ricettazione.