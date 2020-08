Ancora maltempo sulla Puglia, scatta l'allerta arancione per le prossime ore

Il maltempo non lascia la Puglia: piogge e temporali sono previsti ancora per le prossime ore. A partire dal mezzogiorno di oggi e per le prossime 32 ore, la Protezione civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta, innalzando il livello di criticità da giallo ad arancione.

In particolare, su tutta la Regione sono previste "precipitazioni sparse, a prevalente carattare di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati". Fiumi e corsi d'acqua 'sorvegliati speciali': il bollettino riferisce infatti del "superamento dei livelli di guardia nelle sezioni monitorate dei corsi d'acqua conseguente alla persistenza di precipitazioni".