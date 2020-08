Palpeggia tre donne per strada: 25enne con precedenti arrestato per violenza sessuale

Arrestato dalla Polizia Locale di Bari un uomo per violenza sessuale.

È accaduto ieri sera, quando una pattuglia della Polizia Locale è stata avvicinata in via Capruzzi verso le ore 20:35 da una donna che urlava per aver subito violenza con palpeggiamenti al seno ed alle parti intime da parte di un soggetto che riferiva essere di giovane età e di colore scuro.

La pattuglia composta da un ufficiale e un operatore del Corpo della Polizia Locale lanciava allerta via radio alle pattuglie di zona, iniziando la perlustrazione del quartiere. Dopo pochi minuti il soggetto veniva individuato nei pressi di Largo Ciaia da un'altra pattuglia della Polizia Locale in servizio di Polizia Giudiziaria con abiti civili per prevenzione reati mentre l'uomo usava la stessa violenza sessuale nei confronti di altre due donne che urlavano per attirare l'attenzione degli astanti.

Prontamente all'inseguimento del soggetto, dopo essersi qualificati ed intimato l'alt, lo stesso si dava alla fuga ma veniva raggiunto sulla vicina via De Bellis, dove tentava di sottrarsi al fermo di polizia cercando di scavalcare una recinzione residenziale e opponendo resistenza.

I quattro agenti intervenuti riuscivano comunque a bloccare l'uomo che, fermato, veniva accompagnato al Comando di Japigia insieme a due delle quattro donne risultate poi vittime della violenza avvenuta poco prima.

L'uomo, cittadino di nazionalità senegalese di 25 anni, risultava munito di regolare permesso di soggiorno ma con numerosi precedenti penali a carico, taluni della stessa fattispecie penale. Arrestato, dopo gli accertamenti di rito, per il reato previsto e punito dall'art. 609bis c.p. (violenza sessuale che prevede una pena da 6 a 12 anni) è stato associato nella notte al carcere mandamentale cittadino a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Le donne vittime del reato, dopo l'assistenza anche morale immediatamente fornita presso il Comando, hanno sporto regolare denuncia identificando l'autore, tra l'altro e comunque già sorpreso in flagranza del reato dagli stessi agenti intervenuti.

Grazie alla presenza capillare sul territorio ed ai particolari servizi predisposti dalla Polizia Locale di Bari, anche nelle ore serali e notturne in città, per questo vile reato è stato assicurato alla giustizia il suo autore.