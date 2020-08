Doppia preferenza, Emiliano firma decreto elezioni. Ok dalla Camera: la palla passa al Senato

In Puglia, a settembre, si voterà per la prima volta con la doppia preferenza di genere ma senza la spada di Damocle dell'eliminazione delle liste elettorali che non rispetteranno le percentuali di rappresentanza di genere 60-40: chi non adempierà riceverà solamente una sanzione