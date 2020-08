Falso allarme bomba alla Ferrotramviaria: solo un borsone con abiti

È rientrato l’allarme bomba che era stato diramato intorno alle 14 dalla stazione Ferrotramviaria di Bari.

Gli agenti della Polizia ferroviaria con gli artificieri hanno provveduto alle operazioni di messa in sicurezza della zona individuando un borsone sospetto abbandonato vicino ad uno dei binari della stazione Ferrotramviaria.

Il borsone è stato fatto esplodere: al suo interno solo abiti ed effetti personali.

L'allarme, scattato dopo una telefonata al centralino della società, aveva comportato l’evacuazione della stazione Ferrotramviaria, delle vicine Fal, degli uffici dei due edifici, nonché la sospensione totale del traffico ferroviario delle due società, che ora è ripreso regolarmente.

Era stata anche chiusa al transito per motivi di sicurezza una parte del sottopasso che da via Capruzzi conduce in piazza Aldo Moro perché collegato alla stazione Ferrotramviaria e inibito l'accesso alla piazza, presidiata anche da carabinieri e Polizia locale.