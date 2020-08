Covid19, ieri 8 nuovi casi tra Brindisi, Foggia e Lecce

Ieri in Puglia sono stati registrati 1473 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 8 casi positivi: 1 in provincia Brindisi; 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce. Non sono registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati