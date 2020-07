Nel pomeriggio del 22 luglio, i carabinieri di Bari San Paolo hanno eseguito una misura cautelare in carcere a carico di due soggetti, responsabili di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di una ditta edile attiva nel quartiere, nonché della detenzione a fini di spaccio di 30 grammi di cocaina.

In arresto Donato Telegrafo, classe '87 (associato in carcere) e Gianluca Losurdo, classe '83 (già detenuto e tratto in arresto nell’ambito della stessa operazione alcuni mesi fa), il primo responsabile di essere stato il mandante dell’estorsione compiuta ai danni di una ditta edile, impegnata nel rifacimento delle facciate di un lotto di palazzine popolari; entrambi poi rispondono in concorso della detenzione ai fini di spaccio di 30 grammi di cocaina.

Con l’esecuzione della misura cautelare, nel corso della quale sono stati anche posti sotto sequestro circa 15mila euro ed una moto di grossa cilindrata, si chiude il cerchio sull’estorsione alla ditta.

Nell’arco di poco meno di un anno, i militari hanno eseguito 13 misure restrittive in carcere, con le contestazioni di reati quali estorsioni aggravate dal metodo mafioso, detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi.