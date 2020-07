Mercati e disposizioni Covid-19: raffica di sanzioni della Polizia Locale a Bari

42 verbali contestati negli ultimi 7 giorni ad altrettanti operatori mercatali per violazioni alle misure emergenziali Covid-19. Questo il bilancio dei controlli mirati della Polizia Locale di Bari nelle aree mercatali giornaliere e settimanali.

Per il ritorno allo svolgimento delle attività commerciali su strada i dPCM e poi le Linee Guida allegate alle Ordinanze regionali hanno imposto specifiche prescrizioni a carico dei commercianti, tra cui l'obbligo di indossare correttamente la mascherina protettiva, di mettere a disposizione dei clienti e degli Operatori commerciali stessi guanti o liquido disinfettante ovvero lavarsi frequentemente le mani, far mantenere la distanza sociale ai clienti che si approssimino al banco, predisponendo distanziatori mobili o segnando sulla pavimentazione stradale il limite prossemico dal banco.

«Nonostante - si legge in una nota della Polizia Locale - le intese anche in sede di concertazione con le associazioni rappresentative, le prescrizioni assunte in sede di C.O.C. di Protezione civile comunale e quanto disposto nelle specifiche ordinanze comunali finora assunte per le riapertura dei vari mercati settimanali su strada, si registrano giornalmente inosservanze da parte dei commercianti. Nel ricordare che la norma prevede, oltre ad una sanzione pecuniaria pari a 400 euro, anche la sospensione per 5 giorni dell'attività commerciale disposta direttamente dall'organo accertatore e fino a 30 giorni in via generale a cura dell'Autorità competente, la Polizia Locale invita ad avere maggiore attenzione e torna a sensibilizzare i commercianti sul rispetto delle regole per la salvaguardia della salute pubblica, ricordando che siamo ancora in periodo emergenziale e il futuro dipende dal comportamento responsabile di tutti noi».