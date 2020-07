Sorpreso a trasportare seppie, minaccia con due coltelli gli agenti della Polizia Locale

Minacce aggravate a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di coltello: sono i reati per cui è stato denunciato un uomo, sorpreso dagli agenti della Locale sul lungomare barese mentre era intento a trasportare diversi chili di seppie con l'acqua di mare raccolta dallo specchio d'acqua antistante la città vecchia, per poi tagliarle stendendole sugli scogli e sul parapetto del lungomare.

Alla diffida degli agenti l'uomo ha risposto minacciandoli e brandendo i coltelli che aveva con sé.



L'uomo è stato fermato ed accompagnato al Comando, dove è stata formalizzata la denuncia in stato di libertà; i due coltelli sono stati invece sequestrati. "È bene ricordare che sul lungomare antistante la città vecchia - spiegano dalla Locale - vige altresì il divieto di utilizzo dell'acqua del mare raccolta in quello specchio d'acqua come disposto da una Ordinanza sindacale del 1984 mai abrogata".