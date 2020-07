Coronavirus: Oggi altri tre casi positivi, tutti nel brindisino. Nessun decesso

A buon punto i lavori del primo skatepark pubblico di Bari

Questa mattina l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli si è recato sul cantiere per la realizzazione del playground sotto il ponte Adriatico, che prevede uno skatepark e due mezzi campi da basket. In questi giorni l’azienda incaricata è alle prese con la posa del calcestruzzo per