Controlli a tappeto sui monopattini elettrici: 300 multe in un mese. Arriva il "prontuario"

Trecento multe nell'ultimo mese: stretta della polizia locale sui monopattini elettrici, visto anche il successo del servizio di noleggio dei mezzi a due ruote. In particolare le sanzioni, come ricordato dal comandante Michele Palumbo, hanno riguardato il trasporto di più passeggeri a bordo, la guida senza casco dei minori di anni 18, per guida da parte di minori di 14 anni, per circolazione sui marciapiedi e attraversamento di intersezione con semaforo rosso. Solo nella serata di ieri sono state multate 21 persone.

Proprio per evitare queste tipologie di comportamenti, dal Comando di polizia locale è stato pubblicato un prontuario per l'utilizzo dei monopattini elettrici, che indica tutte le regole da rispettare a bordo dei mezzi. Tra queste ci sono l'avere almeno 14 anni, l'obbligatorietà del casco protettivo fino al compimento dei 18 anni, il divieto di circolazione sui marciapiedi e di trasportare a bordo persone, cose o animali; inoltre di sera è necessario indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilita e fornire il veicolo di luci anteriori e posteriori. "La conoscenza delle predette regole - spiegano in una nota - evita di incorrere in sanzioni che variano da 50 a 100 euro (quali pagamenti in misura ridotta) oltre a scongiurare lesioni fisiche a se stessi o a terzi".