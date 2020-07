Barese 46enne trovato morto in furgone vicino Bologna: forse un malore

Un uomo di 46 anni di origine barese è stato trovato morto poco dopo mezzogiorno all’interno di un furgone, fermo nel parcheggio di un bar in via Bologna a San Giovanni in Persiceto, vicino Bologna. La prima ipotesi, vista l'assenza di segni evidenti di violenza sul corpo, è di un decesso per cause naturali, ma sarà probabilmente disposta un’autopsia per fare chiarezza.

Dai primi accertamenti dei Carabinieri, la morte dovrebbe risalire alla tarda serata di ieri o alla notte. L’uomo lavorava saltuariamente come trasportatore e stava portando verso Sud alcune latte di olio e altro materiale. E’ stata la stessa ditta per la quale lavorava a insospettirsi, perché la consegna che doveva effettuare non era stata fatta e l’uomo non rispondeva al telefono.

Dopo avere localizzato il furgone tramite Gps, è stato mandato qualcuno a controllare ed è stato trovato il cadavere. Sono intervenuti 118 e Carabinieri.