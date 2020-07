Incidente in pieno centro: auto si ribalta dopo l'impatto in corso Cavour

Incidente questa mattina, poco dopo le sette, in pieno centro a Bari.

Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate in corso Cavour, all'altezza dell'incrocio con via Beatillo, e una si è ribaltata dopo l'impatto.

Sul posto è intervenuto il 118: si registra comunque un solo ferito, in codice verde.

I rilievi sono affidati alla polizia locale, che ha provveduto a chiudere al traffico il tratto di strada interessato.