Coronavirus: oggi zero nuovi contagi, ma c'è un decesso a Taranto

Al via i lavori per l'illuminazione nel parco tra via Papalia e via Carabellese Le foto

Attualità

L’opera prevede l’installazione di 24 nuovi pali di pubblica illuminazione, ciascuno da 50 watt, con luci a led montate su pali di circa 3 metri, in modo da evitare l’ombreggiamento dei rami degli alberi