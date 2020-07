Spiaggia Torre Quetta, il Tar dà ragione al Comune di Bari: rigettato ricorso 'Il Veliero'

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ha respinto il ricorso della società 'Il Veliero' sullla revoca della concessione per la gestione della spiaggia di Torre Quetta a Bari.

Ad occuparsi dell'area, per quest'estate, sarà dunque il Comune di Bari. A maggio scorso vi era stata un'interdittiva antimafia della Prefettura di Bari, con conseguente revoca delle concessioni. Quindi il ricorso della società, rigettato dal Tar. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, commenta così l’ordinanza del TAR pubblicata questa mattina sul ricorso proposto dai concessionari dell’area pubblica Torre Quetta a seguito dell’interdittiva notificata dalla Prefettura di Bari.

“L’ordinanza di oggi sancisce la correttezza dell'operato del Comune. Purtroppo la stagione 2020 di Torre Quetta è ormai compromessa. Questo è un grande rammarico per noi, che per primi abbiamo voluto investire su quell'area, e per la città che oggi teme di perderla. Ma non si può barattare la legalità per nessuna ragione al mondo. Il Comune già in queste ore sta lavorando per salvare il salvabile in una stagione già compromessa dall'epidemia. L'obiettivo è di poter garantire da subito la libera fruizione della spiaggia pubblica consapevoli che non sarà possibile erogare i servizi accessori. Da questo momento parte una nuova sfida per l'amministrazione e per la città per far tornare a vivere quello spazio come lo abbiamo conosciuto in questi anni”..

