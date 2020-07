Inchiesta Banca Popolare, tornano liberi dopo 5 mesi Marco e Gianluca Jacobini

Il Tribunale del Riesame di Bari ha disposto la scarcerazione, dagli arresti domiciliari, di Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio rispettivamente ex presidente ed ex co-direttore della Banca Popolare di Bari. I due erano stati arrestati lo scorso 30 gennaio con le accuse, a vario titolo, di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza per l'inchiesta sulla gestione dell'istituto e di un buco da 2 miliardi di euro che ha portato la banca barese vicino al crac.

giudici hanno accolto l'appello presentato dalle difese disponendo per i due Jacobini il divieto di ricoprire incarichi dirigenziali per un anno. Per Jacobini senior è stato imposto il divieto di dimora a Bari mentre per Jacobini iunior l'obbligo di dimora a Polignano a Mare.