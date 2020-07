La scelleratezza di pochi crea conseguenze negative sulla maggioranza dei cittadini baresi.

A dirlo è Sabino Persichella, presidente di Amiu Puglia, che così commenta le analisi merceologiche eseguite sulla frazione dell'umido nella città di Bari.

Le analisi merceologiche permettono un esame completo su un determinato rifiuto e l'esito consente la programmazione di ciclo, attività di raccolta e trasporto e, successivamente, di trattamento e smaltimento.



«L'esito di queste specifiche analisi - si legge in una nota di AMIU - ha dato come risultato il 10,72% di impurità: un dato evidentemente negativo, frutto della presenza - nella frazione dell'organico - di barattoli di vernice oltre che di flaconi di plastica, come si evince dalle immagini. Un comportamento senza senso, da parte di alcuni irrispettosi del lavoro degli altri e, soprattutto, del benessere dell'intera comunità barese. Non solo. Episodi come questo portano, inevitabilmente, a conseguenze economiche che ricadono sui tutti i cittadini».

"Si tratta di comportamenti inspiegabili, irrispettosi" spiega il presidente di Amiu Puglia Sabino Persichella. "Il rischio - continua - oltre all'aumento dei costi di smaltimento, è l'impossibilità di conferire in impianto e quindi di ritirare l'organico. La scelleratezza di pochi crea conseguenze sulla maggioranza dei cittadini baresi, per fortuna attenti e virtuosi".