Volanti e ‘Falchi’ della Squadra Mobile in azione a Bari: tre denunce della Polizia di Stato

Tre denunciati ieri dalle Volanti dell’UPGSP e dai ‘Falchi’ della Squadra Mobile della Questura di Bari in diverse attività.

Nel pomeriggio di ieri dopo una richiesta d’intervento al 113, i poliziotti dei Falchi della Squadra Mobile di Bari, sono intervenuti in Via Sparano dove un giovane era stato bloccato da alcuni passanti, dopo aver perpetrato un furto all’interno di un noto negozio.

Il 35enne, dopo essersi impossessato di alcune borse trafugate dall’interno dell’esercizio commerciale si è dato alla fuga. Gli agenti dopo una breve ricerca hanno rintracciato e preso in consegna l’autore, un georgiano classe ’85, pregiudicato senza fissa dimora.

Dopo le incombenze di rito il georgiano è stato deferito all’autorità giudiziaria competente per il reato di furto e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In Piazza C. Battisti gli agenti di un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine, durante il servizio di perlustrazione, hanno fermato e controllato un giovane che alla loro vista ha reagito con fare sospetto; da un controllo accurato è stato trovato in possesso di un coltello del genere proibito celato all’interno di una manica. Tramite accertamenti effettuati presso gli Uffici della Polizia Scientifica, si è accertato che il soggetto in questione era un romeno 17enne, persona con numerose notizie di reato contro il patrimonio ed una segnalazione di rintraccio a seguito di allontanamento da una comunità per minorenni sita ad Otranto, ove era stato collocato dal Tribunale dei Minorenni, alla quale è stato riaffidato, oltre ad essere deferito all’A.G. per il reato difalse dichiarazioni sull’identità personale e porto di strumenti atti ad offendere.

Più tardi a Palese i poliziotti della volante di zona sono intervenuti per una lite condominiale; vecchi dissapori tra due condomini hanno fatto in modo che la lite arrivasse alle vie di fatto tra un 61enne ed un 24enne; quest’ultimo è stato indagato in stato di libertà dagli agenti per danneggiamento aggravato e minacce nei confronti dell’antagonista.