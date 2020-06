Sorpresi con la droga in casa: due arresti

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bari, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione/repressione dei reati in genere, hanno arrestato due cittadini stranieri S.M., 26enne senegalese, e K.A., 35enne gambiano, entrambi pregiudicati, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia del Nucleo Radiomobile nel transitare in questa via Monte Nevoso, ha notato S.M., già noto perché tratto in arresto lo scorso 16 giugno per lo stesso reato, il quale con atteggiamento circospetto stava entrando in un’abitazione, diversa dalla propria, utilizzando delle chiavi in suo possesso.

Insospettiti da tale movimento, i Carabinieri hanno proceduto al controllo dello straniero e ad una perquisizione dell’appartamento, al cui interno si trovava anche K.A., anch’egli con precedenti specifici in materia di spaccio stupefacenti. All’esito di tali controlli, all’interno di un trolley, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 4 buste contenente circa 3,2 chilogrammi di MARIJUANA, grammi 7 di HASHISH, un coltello da cucina intriso di sostanza stupefacente, due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro.

I due occupanti dell’abitazione, su disposizione dell’autoreità giudiziaria, sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.