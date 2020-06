Coronavirus: oggi un solo nuovo caso a Foggia. Non ci sono decessi

Maltrattamenti in famiglia: Polizia applica "Codice Rosso" e allontana marito violento

Ieri, in diversi interventi, i poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Bari hanno deferito all’autorità Giudiziaria 2 persone per altrettante violazioni. Nel quartiere Libertà gli agenti della Volante di zona sono intervenuti per maltrattamenti in famiglia perpetrati da