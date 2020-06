A Bari 1 arresto e 2 denunce della Polizia di Stato

Ieri, in diverse attività, i poliziotti della Squadra Volanti della Questura e dell’Ufficio Immigrazione di Bari, hanno arrestato un ospite tunisino del C.P.R. perché destinatario di un Ordine di Carcerazione e hanno deferito all’Autorità Giudiziaria 2 persone a vario titolo.

Presso il C.P.R. (Centro Permanenza e Rimpatri) i poliziotti dell’Ufficio Immigrazione hanno arrestato un ospite della struttura, un tunisino pregiudicato classe ’87, risultato destinatario di un provvedimento di cattura per esecuzione di Ordine di Carcerazione e lo hanno condotto presso la Casa Circondariale di Bari.

Nel quartiere Libertà, gli agenti della volante di zona, hanno fermato e controllato nei pressi del cimitero monumentale un 40enne pregiudicato barese; dai controlli di rito è emerso che l’uomo era inottemperante ad un provvedimento di DASPO urbano, ovvero un divieto di accesso all’area urbana di quella zona, pertanto è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente.

Nel quartiere Madonnella, gli agenti hanno controllato un marocchino classe ’86, trovato in possesso di un cacciavite e completamente privo di documenti; i successivi riscontri hanno permesso la reale identificazione del soggetto, e i suoi numerosi alias e precedenti. Il 34enne è stato quindi deferito alla AG competente in stato di libertà per falsa attestazione sulle proprie generalità e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e inviato per la verifica della propria posizione sul territorio nazionale presso l’ufficio immigrazione.