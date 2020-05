Tenta di vendere on line false opere di Fontana e Stradivari, fermato dai Carabinieri

A Bari, nell’ambito degli accertamenti conseguenti il monitoraggio della piattaforma Facebook Marketplace inerente vendita on-line di opere d’arte contemporanea, i militari del Nucleo TPC di Udine si imbattuti in un’inserzione di rilevante valore economico: la proposta di vendita, da parte di un privato, di due dipinti del tipo “Concetto Spaziale-Attesa” (tela con tagli verticali), attribuiti al pittore Lucio Fontana, per una cifra complessiva di 1.200.000 euro.

Gli accertamenti hanno confermato l’ipotesi investigativa relativa alla non genuinità delle opere che veniva ulteriormente suffragata dall’expertise effettuato dall’omonima fondazione milanese dell’artista italo-argentino.

Nel corso della perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica del capoluogo pugliese ed eseguita in collaborazione con il Nucleo TPC di Bari e il locale Comando Arma, oltre ai dipinti falsi è stato rinvenuto e sequestrato anche un violino, dichiarato come realizzato da Antonio Stradivari e posto in vendita per 900.000 euro. Anche in questo caso gli accertamenti effettuati in collaborazione con gli esperti della Fondazione Museo del Violino-Antonio Stradivari di Cremona, consentivano di appurare la non genuinità dello strumento musicale.

Il venditore, che aveva tenuto una condotta illecita prevista e punita dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, veniva pertanto deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per contraffazione di opere d’arte.