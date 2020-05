Assembramenti nel minimarket, in 10 sorpresi a bere birra nel negozio: scattano le multe al Libertà

Da giorni i residenti del quartiere Libertà, lamentavano strani assembramenti all'interno di un piccolo negozio di prodotti etnici. Nel pomeriggio di ieri sono scattati i controlli da parte del personale del nucleo annona/amministrativa del corpo della polizia locale di Bari. Dopo una una mirata verifica gli agenti hanno sorpreso, all'interno di un minimarket, una decina di persone non comunitarie tutte intente a consumare birra e alcolici in spazi angusti, contravvenendo alle misure misure di prevenzione del contagio da Covid-19.



All'esercente, privo delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, è stata contestata una sanzione amministrativa pecuniaria di 5mila euro per la violazione al Codice del commercio regionale oltre a 400 euro per non aver garantito l'accesso al locale in modo contingentato al fine di far osservare il distanziamento sociale prescritto dal vigente Dpcm del 17 Maggio 2020.



Violazioni alla legislazione emergenziale sono state contestate agli avventori, tutti intenti a consumare birra.