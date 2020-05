Coronavirus, oggi in Puglia 10 casi positivi e un decesso

Oggi mercoledì 27 maggio 2020 in Puglia, sono stati registrati 2.626 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 10 casi, così suddivisi:

- 0 nella Provincia di Bari;

- 0 nella Provincia di Bat;

- 0 nella Provincia di Brindisi;

- 10 nella Provincia di Foggia;

- 0 nella Provincia di Lecce;

- 0 nella Provincia di Taranto.

E’ stato registrato un decesso in provincia di Brindisi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 109.499 test.

Sono 2.471 i pazienti guariti.

1.513 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.479 così divisi:

- 1.473 nella Provincia di Bari (un caso è stato eliminato dal database);

- 383 nella Provincia di Bat;

- 651 nella Provincia di Brindisi;

- 1.152 nella Provincia di Foggia;

- 511 nella Provincia di Lecce;

- 280 nella Provincia di Taranto;

- 28 attribuiti a residenti fuori regione;

- 1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 27-5-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/UAqT3

APPROFONDIMENTO SUL DATO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Con riferimento alla situazione della Provincia di Foggia e in particolare al focolaio individuato il 24 maggio del nucleo familiare di 5 persone risultato positivo al coronavirus, il direttore della ASL di Foggia Vito Piazzolla comunica che la Asl ha sottoposto a sorveglianza sanitaria 83 persone che quindi si trovano in isolamento. Al momento sono risultate positive altre 9 persone. Delle persone positive nell'ambito di questo focolaio, 3 hanno avuto necessità di ricovero.Le altre sono in quarantena domiciliare e le loro condizioni di salute sono buone.