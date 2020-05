Aggredisce agenti della Polizia, in carcere 22 enne del Libertà

La Questura di Bari ha intensificato i controlli per la fase 2 dell’emergenza al fine di contrastare i fenomeni predatori in vista della ripresa di numerose attività commerciali della città.

Nelle maglie dei poliziotti della Squadra Volanti dell’UPGSP della Questura in zona Libertà è finito SALICE Simone classe ’98, con piccoli precedenti, arrestato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Le volanti sono intervenute per un’accesa lite in strada; mentre gli agenti controllavano le persone coinvolte, sono stati aggrediti dal 22enne, in evidente stato di agitazione, che improvvisamente si è scagliato contro di loro colpendoli con calci e pugni.Gli operatori con molte difficoltà, ma con un’azione decisa sono riusciti a bloccarlo ed assicurarlo alla Giustizia.

A seguito dell’aggressione i poliziotti sono ricorsi a cure mediche, poi dimessi e giudicati guaribili in pochi giorni.

L’arrestato è stato portato nel carcere di Bari.