Tenta di rubare una Smart in centro: sorpreso dagli agenti, fermato 34enne

Un uomo, un 34enne di nazionalità senegalese, è stato sorpreso nella serata di ieri mentre tentava il furto di un'auto.

È successo in pieno centro, dove gli agenti della polizia locale hanno notato il soggetto durante i controlli per gli assembramenti mentre era intento nel furto di una Smart regolarmente parcheggiata in centro città (auto che è stata restituita alla legittima proprietaria).

Il 34enne, già sottoposto a misure di sorveglianza, è stato anche segnalato all'autorità giudiziaria per violazione delle prescrizioni imposte dopo le formalità di rito.