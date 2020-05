​«Ciao Ezio, uomo speciale». Il cordoglio di Emiliano e Decaro per la scomparsa di Bosso

«Ciao Ezio, uomo speciale, artista straordinario, amante della vita, dell’arte e della musica».

Le parole del presidente Emiliano alla notizia della scomparsa dello straordinario artista Ezio Bosso



«Ho avuto la fortuna - continua Emiliano - di conoscerti e di condividere con te momenti straordinari di empatia, di bellezza e di amicizia. In queste ore ricordo con emozione la sala gremita di gente alla Fiera del Levante dove tu parlasti di musica, arte e talento. Con la tua bacchetta hai saputo superare tutti i confini e gli steccati materiali e immateriali. Amavi ripetere che la magia che avete voi musicisti è quella “di stare nel tempo, di dilatare il tempo”.

Per questo avevi scelto la musica, che consideravi una sorta di carezza inaspettata capace di cambiare in meglio il corso delle cose. Perché è questo quello che fa la musica: dilata il tempo della felicità. La bellezza ci rende felici e il miracolo della musica è il miracolo della bellezza. È questo l’insegnamento più importante che ci lasci in dono: la bellezza ha a che fare con la singolarità straordinaria e irripetibile di ciascun essere umano”. Sono le parole di cordoglio del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per la scomparsa del direttore d’orchestra, compositore e pianista Ezio Bosso.

Il maestro Bosso era stato ospite lo scorso 15 settembre di un grande appuntamento con il pubblico pugliese organizzato dalla Regione Puglia in Fiera del Levante. Si inviano in allegato le foto di quella giornata».

«Oggi - ha detto invece il sindaco di Bari Antonio Decaro - il nostro Paese piange la scomparsa di Ezio Bosso. Un grande musicista e un uomo immenso, che con la sua vitalità e il suo sorriso ha sfidato tutti i pregiudizi inseguendo fino alla fine il proprio amore per l'arte, per il prossimo, per la bellezza del creato.

Senza mai piangersi addosso, scegliendo di mostrarsi con i propri limiti e le proprie fragilità, lasciando che fosse la musica a testimoniare la grandezza della sua forza e dei suoi sentimenti.

Conoscerlo è stato per me un vero privilegio, l'unico rimpianto è non averlo potuto ascoltare nel nostro Piccinni, un progetto che avevamo rimandato a quest’anno. Un sogno che non potremo più realizzare insieme».