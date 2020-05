Pezzi di lamiera si staccano e precipitano in strada per il forte vento: morta una donna

Tragedia a Bari.

Una donna di 53 anni è morta, questa mattina, in via Crispi, nel quartiere Libertà di Bari, dopo essere stata colpita da pezzi di lamiera caduti da un edificio, probabilmente a causa del forte vento. Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati dagli operatori del 118.

Secondo le prime informazioni, una struttura che ricopriva il tetto di una casa non abitata si è staccata, colpendo la donna che in quel momento si trovava in strada, nei pressi del ponte Adriatico.

Sono intervenute anche squadre dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area, e la polizia.