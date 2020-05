Viaggiava su un bus con un’accetta in mano: fermato dalla Polizia 62enne

A Bari i poliziotti della Squadra Volanti dell’UPGSP della Questura hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo classe ’58, con pregiudizi penali a carico, per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Nel primo pomeriggio di ieri un 62enne, pregiudicato, visibilmente ubriaco è salito su un autobus dell’Amtab, la linea 4, durante il percorso del mezzo pubblico che collega Ceglie a Valenzano, e si è seduto imbracciando una vistosa accetta.

Fortunatamente il 62enne non ha minacciato gli altri passeggeri ma li ha solo spaventati.

I poliziotti della Volante di zona, hanno fermato l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, e lo hanno immediatamente privato dal possesso dell’accetta.

Successivamente gli agenti lo hanno scortato nel vicino in Ospedale Di Venere per gli accertamenti del caso.

Il 62enne è stato deferito all’A.G. competente per il possesso dell’accetta immediatamente sequestrata.

In un secondo intervento, i poliziotti della volante di zona, a Poggiofranco, in Strada Santa Caterina, sono intervenuti in supporto dei Vigili del Fuoco, a seguito di un vasto incendio propagatosi sul piazzale adibito a deposito di mezzi sottoposti a custodia giudiziaria, pertinente alla ditta Catucci.

L’incendio, del quale al momento si disconoscono le cause, ha distrutto un centinaio di autovetture.

Dopo il sopralluogo degli specialisti della Polizia Scientifica di questa mattina le si potranno eseguire approfondite indagini sulle cause dell’incendio.