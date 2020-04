Traffico internazionale di stupefacenti, Dia e Gdf arrestano due scafisti

Libera: «Dalla crisi non si esce da soli: organizziamo la solidarietà per non spegnere la speranza»

Dalla crisi non si esce da soli: come singoli e come realtà sociali, stiamo organizzando la solidarietà per non far spegnere la speranza. A dirlo il presidio di Libera di Bari che lancia un appello alla politica e alla cittadinanza. «Il Presidio di Libera Bari "Luigi Fanelli" - si