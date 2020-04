Chiude H&M di via Sparano: a rischio decine di lavoratori

Si profila un futuro drammatico per i 50 dipendenti che lavorano nell'ex Rinascente, all'angolo tra via Sparano e via Piccinni.

Il megastore H&M nel cuore di Bari potrebbe non riaprire più.

Dopo 13 anni, il marchio svedese (H&M’sono le iniziali dei due fondatori, Hennes e Mauritz) dell'abbigliamento low cost si congeda da Bari e abbandona il palazzo.

La notizia è stata comunicata dall'azienda ai sindacati alla vigilia del 25 aprile dopo una verifica sugli effetti del lockdown che dura ormai da un mese e mezzo.