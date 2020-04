Festeggia in casa il suo compleanno con gli amici, ed era pure ai domiciliari

I Carabinieri nel corso dei controlli finalizzati al contenimento dell’emergenza sanitaria COVID-19 ed al rispetto delle restrizione previste dal D.P.C.M. 9 marzo 2020, hanno esteso le verifiche anche agli esercizi commerciali autorizzate ad esercitare la propria attività.

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Bari Centro hanno denunciato in stato di libertà la titolare di un esercizio autorizzato alla vendita delle tanto ricercate mascherine, poiché erano state messe in vendita, in quest’ultimo periodo, con una percentuale di ricarico pari al 129%.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno sorpreso G.C., 20enne del luogo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, mentre era in compagnia di altri cinque soggetti intenti a festeggiare il proprio compleanno, all’interno della propria abitazione, violando palesemente le prescrizioni impostegli dalla misura costrittiva.

Per G.C. è scattata la denuncia in stato di libertà mentre i suoi convitati sono stati sanzionati amministrativamente per la violazione prevista dal D.L. n. 19 del 25/03/2020.

I controlli dei Carabinieri continuano assiduamente al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte ed reprimere qualsiasi attività che possa estendere il contagio epidemiologico.