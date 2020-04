Palo del Colle, 33 contagi in azienda lavorazione carni

Sono 33 in tutto i casi di Coronavirus accertati nell’azienda di lavorazione carni «Siciliani spa» di Palo del Colle. Si tratta di dipendenti del reparto macellazione.



Dopo i primi 5 contagi - due ricoverati di cui uno già dimesso, e altri tre in isolamento domiciliare - venerdì scorso la Asl ha eseguito 100 tamponi. L’esito ha evidenziato ulteriori 28 positivi (tutti in isolamento domiciliare, messi in quarantena dopo i primi contagi accertati) e 72 negativi.

Il reparto dell’azienda dove lavoravano i dipendenti contagiati è stato temporaneamente chiuso e sanificato.

Tutti i lavoratori sono stati inoltre dotati di Dpi.

La commissaria prefettizia di Palo del Colle, Rossana Riflesso, ha chiesto alla Asl una relazione per valutare eventuali provvedimenti e ha convocato per martedì il Centro operativo comunale.

Da domani tutti gli altri i dipendenti saranno sottoposti a test rapidi.