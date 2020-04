Evade dagli arresti domiciliari, bloccato dalla Polizia a Bari Centrale

Non è durata a lungo la fuga di un giovane evaso dagli arresti domiciliari.

Il ventunenne, originario del brindisino, si era allontanato ieri mattina da una comunità nel pistoiese intendendo raggiungere il paese natìo, quando, all’arrivo a Bari a bordo del Frecciargento Roma-Lecce, è stato intercettato dagli agenti della Polizia Ferroviaria.

All’arrivo del convoglio in stazione, i poliziotti hanno effettuato capillari controlli tra i passeggeri del treno su cui era stata data la possibile presenza dell’evaso e, nonostante il tentativo dello stesso di allontanarsi lasciando uno zainetto al proprio posto, il giovane è stato fermato dagli agenti, senza destare allarme o causare ritardo al treno, ed è stato condotto presso gli uffici della Polizia Ferroviaria.

L’uomo, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto in esecuzione di un provvedimento di carcerazione del Tribunale per i Minorenni di Firenze, emesso in relazione al reato di evasione. All’interno del suo zainetto sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro un coltello da “cucina “, della lunghezza di 22 centimetri, ed un cacciavite. Per questi motivi è stato denunciato anche per il porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

All’esito delle attività è stato ristretto presso il Carcere di Bari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.