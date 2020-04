Tenta il suicidio alla stazione Bari Centrale: Polizia salva 50enne barese

Una pattuglia della Polizia Ferroviaria di Bari ha salvato una donna di cinquant’anni barese, decisa a togliersi la vita gettandosi sotto un treno.

La donna, in tenuta ginnica, a passo spedito, ha raggiunto il fascio binari dall’ingresso di Corso Italia, oltrepassando le transenne metalliche poste a protezione di un cantiere ove sono in corso lavori di ampliamento e riqualificazione , convinta di sottrarsi ai controlli capillari dei poliziotti. La stessa, però, è stata immediatamente intercettata dagli agenti, mentre dalla Centrale Operativa Compartimentale è partita la chiamata di “riduzione di velocità” per i treni in transito.

Negli Uffici di Polizia la donna, in stato confusionale, ha ribadito in maniera ossessiva gli intenti suicidi e, pertanto, oltre ad avvisare i familiari, i poliziotti hanno richiesto l’intervento di personale del 118.

Il medico, intervenuto sul posto, considerate le condizioni psicofisiche della signora, l’ha convinta a seguirlo in ospedale per gli ulteriori accertamenti.