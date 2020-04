Arrestato 50enne destinatario di un ordine di carcerazione

La Polizia Ferroviaria di Bari ha arrestato nella stazione centrale un cinquantenne tarantino residente nella provincia di Lecce e proveniente da Roma con un treno Freccia Argento.

L’uomo, che giustificava il suo spostamento a causa di problemi di salute della madre, da un controllo in Banca Dati, è risultato ricercato per un ordine di carcerazione da eseguire emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce in data 4.10.2019, dovendo espiare 2 anni e 27 giorni di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto nella casa Circondariale di Bari.