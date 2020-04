Da questa mattina, come richiesto dal sindaco Decaro, sono cominciate le attività di pattugliamento e controllo da parte delle Forze dell’ordine presso alcuni luoghi della città dove vengono segnalati frequentemente assembramenti o eccessiva presenza di cittadini in circolazione.

Si tratta di posti di blocco strada in cui sono impegnati agenti di più forze dell’Ordine, che controlleranno sia i cittadini a bordo di veicoli sia quelli a piedi.

I controlli saranno itineranti in tutta la città, e concentrati nelle ore di maggiore circolazione.

“I cittadini che continuano ad uscire di casa senza un reale motivo mettono in pericolo la propria salute e quella degli altri - spiega il sindaco Decaro -. Ho chiesto che in questi giorni fossero intensificati i controlli per strada, anche sui cittadini che passeggiano a piedi o escono di casa con la scusa della spesa giornaliera. In questo momento, in cui abbiamo davvero la possibilità di fare la differenza e aiutare la curva dei contagi ad abbassarsi, non possiamo permetterci di mollare la presa e di essere indulgenti con gli irresponsabili. Dobbiamo essere inflessibili, anche per rispetto delle tante persone che in queste settimane sono a casa, rispettano le regole e stanno facendo dei sacrifici rinunciando al proprio lavoro”.