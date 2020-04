Decaro ordina chiusura dei negozi a Pasqua e Pasquetta

Chiusura di tutte le attività commerciali, ad eccezione di farmacie e parafarmacie, nei giorni 12 e 13 aprile in cui ricadono i festeggiamenti di Pasqua e Pasquetta. E’ il contenuto dell’ordinanza firmata dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, e trasmessa al prefetto, «in vista - spiega una nota del Comune - del prevedibile e incontrollato afflusso di persone presso le strutture di vendita durante le giornate di festa».

«Non è necessario fare la spesa ogni giorno, così come non è necessario farla durante i giorni di festa - dice Decaro -. Purtroppo è triste pensare ai giorni di Pasqua senza pranzo di famiglia o scampagnate ma questo è il momento della responsabilità. Spero che anche i lavoratori delle strutture di vendita, che non si sono fermati un giorno in queste settimane per permettere a noi di vivere più sereni, possano trascorrere due giorni di festa e riposo a casa con i propri cari».