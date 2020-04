Pasquetta, Mercadante "off-limits". «Sanzioni pesantissime per i trasgressori»

Nonostante abbia perso l’appeal di qualche anno fa, Cassano con la sua Foresta Mercadante e i suoi boschi continua a rimanere una tra le mete preferite dei baresi per le gite fuori porta.

Soprattutto in occasione della Pasquetta e del 1° Maggio: date nelle quali una ondata di persone dalla città raggiunge le campagne del piccolo centro murgiano.

E non sono pochi i cittadini del capoluogo che hanno una villetta nella zona extraurbana, in uno dei tanti complessi residenziali cresciuti come i funghi nel corso degli anni.

Per tutti loro, complice il coronavirus, Cassano sarà vietata nel prossimo fine settimana pasquale.

E chi proverà a raggiungere Mercadante troverà posti di blocco e sanzioni pesantissime.

Lo ricorda la sindaca di Cassano Maria Pia Di Medio in un post dal tono minaccioso su Facebook.

«Inizia – scrive la sindaca - la Settimana Santa. La Pasqua è la festa più grande. La Resurrezione di Nostro Signore è un evento straordinario. In questo periodo, però, abbiamo un PROBLEMA: la PASQUETTA!!! Voglio ricordare che il D.P.C.M. VIETA ASSOLUTAMENTE lo spostamento da un paese all’altro. Il piacere di passare una giornata nella Foresta Mercadante dovremmo rinviarlo a favore di una giornata futura con la certezza di non essere contagiati dal COVID. Così come il piacere di stare nelle case di villeggiatura (mi rivolgo a coloro che hanno le proprietà in particolare nei nostri Borghi) dovrà essere sostituito con il piacere di non contagiarsi. Ricordo che per questa Pasquetta bisogna RESTARE A CASA. SEGNALO che saranno attivi Posti di BLOCCO nelle strade di accesso a Cassano sia della PM, sia dei Carabinieri che della Protezione Civile. Abbiate cura di voi e dei vostri cari e sappiate che saranno comminate le SANZIONI, previste dal Decreto, che vi ricordo ancora sono molto SALATE. Perciò RESTATE A CASA. Fatelo per voi stessi, per i vostri cari e per chi, pur volendo restare a casa, è costretto in strada per vigilare sulla vostra salute mettendo a repentaglio la loro.



Solo UNITI e rispettando le regole potremo FARCELA»..