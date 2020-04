Coronavirus, 6 respiratori donati da Pro Loco Puglia

Le Pro Loco pugliesi hanno donato alla protezione civile regionale sei ventilatori tipo «VIVO 3»: si tratta di dispositivi utili per chi ha insufficienza respiratoria cronica, che verranno utilizzati nell’ambito della rete ospedaliera pugliese per l’emergenza Coronavirus. Il presidente dell’UNPLI, Rocco Lucariello, ha chiesto che le B-Level vengano rese disponibili una in ogni provincia della regione.

«Ringraziamo di cuore le Pro Loco pugliesi - commenta l'assessora regionale Loredana Capone - che con questo gesto rafforzano ancora di più un legame che ci vede già da tempo impegnati in azioni comuni per il bene delle nostre comunità. La solidarietà pugliese si sta facendo sentire e non possiamo che esserne orgogliosi e riconoscenti».

Gli ospedali che riceveranno i ventilatori di tipo Vivo 3 sono: Policlinico di Bari, Riuniti di Foggia, Perrino di Brindisi, Moscati di Taranto, Fazzi di Lecce e l’ospedale di Bisceglie.