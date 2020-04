Coronavirus: controlli della Polizia sulla Statale 16

Controlli su tutti i mezzi in transito sulla statale 16 Adriatica in direzione Brindisi, all'altezza di Bari-Torre Mare, sono in corso da parte della Polizia stradale nell'ambito delle misure adottate per l'emergenza Coronavirus.

Per consentire i controlli, Anas ha chiuso provvisoriamente al traffico quel tratto di carreggiata.

Gli agenti hanno creato una corsia che devia il traffico fino all'area dove loro sono posizionati per i controlli.

Lì tutti i mezzi in transito provenienti da nord vengono fermati per la verifica delle autocertificazioni, per accertare cioè le comprovate necessità di lavoro o salute che motivano lo spostamento.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità.