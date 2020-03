In bici nonostante i provvedimenti anti Covid-19 con addosso droga pronta allo spaccio

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Bari Picone hanno arrestato L.G. 29enne del luogo per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, una pattuglia della Stazione CC ha notato L.G. mentre, in bicicletta, percorreva con fare circospetto via Giulio Petroni.

Alla vista dei militari il giovane si è dato alla fuga, mettendo in pericolo l’incolumità degli operanti e di altri utenti strada.

L’inseguimento si è protratto fino in Viale Unità d’Italia, dove è stato raggiunto e bloccato dai militari.

Nel corso di una perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso di 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, suddivisa in varie dosi e della somma contante di 30 euro, ritenuta il provento dell’illecita attività spaccio.

Su disposizione della autorità giudiziaria, il 29enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Per lui è scattata anche la denuncia per la violazione dell’art. 650 C.P., avendo violato l’obbligo di rimanere in casa in violazione alla misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.