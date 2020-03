Altri 103 contagiati: il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 581

Leo: «Subito per la Puglia 106,5 milioni di euro per la cassa integrazione in deroga»

Cronaca

Un incontro con il Ministro del Lavoro è servito a sbloccare immediatamente per le regioni italiane parte dei 3,3 miliardi di euro destinati al trattamento della Cassa Integrazione in deroga come stabilito dal Decreto Cura Italia