Emergenza coronavirus, al via "Fiabe in corsia a distanza"

E' partita l'iniziativa "Fiabe in corsia a distanza".

A causa dell'emergenza Coronavirus non è possibile per i volontari delle varie associazioni recarsi nei reparti pediatrici per distrarre i bambini ricoverati e cercare di rendere più sopportabili cure e degenza. Per questo motivo l'Associazione Agebeo e Amici di Vincenzo Onlus, in collaborazione con la libreria Giunti al Punto di Molfetta ha deciso di utilizzare i social per "accorciare le distanze" con i piccoli pazienti ricoverati.

Ogni pomeriggio a partire dalle 17 verrà trasmessa sulla pagina facebook dell'Agebeo un video o una diretta dove le lettrici Francesca Coppolecchia, Francesca Cipriani e Miriam Quercia legeranno una favola, un racconto o una storia per i più piccoli.

Un'iniziativa che era già partita negli scorsi giorni con dei video racconti sulla pagina facebook della libreria, per rallegrare i pomeriggi dei bambini chiusi in casa a causa del Coronavirus.

«I piccoli pazienti sono sempre nei nostri pensieri – afferma Isabella, vicepresidente dell'Associazione Agebeo e Amici di Vincenzo Onlus – e vogliamo che sia i bambini che i genitori nonostante l'emergenza sappiano che possono sempre contare su di noi anche se al momento solo a distanza. Ringrazio le libraie Katia Schiralli e Michela Errico che si sono dimostrate entusiaste di poterci dare una mano».

L'Associazione Agebeo e Amici di Vincenzo Onlus è un'associazione che dal 2003, aiuta quotidianamente nei bisogni pratici concreti e psicologici le famiglie che vivono con i propri bambini il dramma della leucemia infantile, attraverso attività presso il reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari e con la realizzazione del Villaggio dell'accoglienza (in costruzione).