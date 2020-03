Covid 19, insieme per pregare e cantare: denunciati da Polizia per non aver rispettato i divieti

Anche nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha passato al setaccio la città.

In giornata i poliziotti della squadra Volante e del Reparto prevenzione Crimine hanno denunciato numerose persone responsabili tra l’altro anche della violazione della misure inerenti la situazione epidemiologica.

Due pregiudicati: uno del 92 sottoposto ad avviso orale aggravato, ed uno del 98, sottoposto alla misura dell’avviso orale, più tardi in centro città gli agenti hanno denunciato due giovani pregiudicati della provincia di Foggia, uno del 75 ed uno del 99, trovati in possesso di hashish che vagavano in città senza motivo; in Piazza Umberto i poliziotti ed i militari in servizio ‘Strade Sicure’ hanno fermato e denunciato per resistenza a P.U. un barese del 78 che durante il controllo ha aggredito gli operatori; a Poggiofranco un molfettese del 76.

Nel quartiere Libertà, i poliziotti sono intervenuti presso un centro benessere, regolarmente chiuso al pubblico e con serranda abbassata, dove hanno sorpreso all’interno un assembramento di 4 persone intente a pregare e cantare; avevano tra i 54 e i 33 anni, tra cui il titolare dell’attività, e sono stati tutti deferiti in stato di libertà per inottemperanza al D.P.C.M. 11.03.2020.

Curiosamente anche il 15 u.s. gli agenti hanno denunciato persone che in barba alle prescrizioni attuali, si riuniscono in luoghi chiusi per passare la giornata tra canti e preghiere.