Coronavirus e persone fragili: potenziati contatti telefonici assessorato Welfare

Al fine di fronteggiare al meglio l’emergenza in corso e di rispondere nel modo più rapido possibile alle tante richieste di sostegno dei cittadini, in particolare anziani, fragili, soli e in difficoltà economica, l’assessorato al Welfare ha disposto il potenziamento dei contatti telefonici utili in questo periodo di isolamento domestico, anche per persone non udenti e non vedenti.

Di seguito l’elenco complessivo dei numeri telefonici riservati all’ascolto e al sostegno psico-sociale, alla richiesta di beni e farmaci a domicilio, e suddivisi in base ai bisogni espressi dai cittadini:

-RICHIESTA SPESA E FARMACI A DOMICILIO

1. il Segretariato sociale comunale dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 17 (080 5772508; 377 3241276; 377 3279288 - quest’ultimo contatto attivo anche il mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle 17)

2.la segreteria dell’assessorato al Welfare dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 17 (080 5772523; 080 5772503). Questi due contatti telefonici sono utili anche per contribuire alla raccolta straordinaria di beni alimentari e di prima necessità o donare beni di prima necessità e per l’igiene

-SITUAZIONI DI FORTE ISOLAMENTO E GRAVE DISAGIO

1.il numero verde del Pronto Intervento Sociale - P.I.S. attivo h24 (800 093 470)

2.il numero per l’ascolto sociale in rete con Arci Bari, anche in lingua inglese e francese, dalle ore 16 alle 19 (393 8393197)

-ASCOLTO, SOSTEGNO, CONSULENZA PSICOLOGICA PER ANZIANI SOLI

il numero verde, attivo 24 ore su 24, in rete con il Centro polivalente per la terza età comunale gestito dalla cooperativa Gea (800 063538)

-INFORMAZIONI SUI SERVIZI DEL WELFARE ATTIVI

l’Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP del Comune di Bari dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.30 alle 13.30, e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 17 (080 5772526)

-COMUNICAZIONI PER PERSONE NON UDENTI

è possibile inviare videomessaggi, effettuare videochiamate o scrivere messaggi al numero telefonico in rete con l’Ente Nazionale Sordi - ENS (340 8695211)

-FARMACIE CHE NECESSITANO DI SUPPORTO PER IL DOMICILIO

le farmacie che hanno bisogno della disponibilità dei volontari del Welfare per la consegna a domicilio dei farmaci possono contattare il numero a loro riservato 080 5772504 oppure scrivere alla mail segreteriawelfarebari@comune.bari.it, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, e il martedì e giovedì, dalle ore 15 alle 17.