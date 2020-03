Al via la sanificazione delle strade a Sannicandro, Bitritto, Binetto, Valenzano e Adelfia

La Si. Eco spa che si occupa di raccolta rifiuti e igiene urbana nei comuni di Valenzano, Adelfia, Sannicandro di Bari, Binetto e Bitritto rafforza i servizi per i cittadini.

Da ieri, infatti, è partito un intervento straordinario di lavaggio e disinfezione delle strade dalla mezzanotte alle sei del mattino.

E per andare incontro alle necessità dettate dall’emergenza, Si. Eco spa ha rafforzato in questi giorni il suo personale con nuove assunzioni a tempo determinato.

Inoltre, nei comuni dove è presente il CCR si invita la cittadinanza a non recarsi al punto di raccolta se non strettamente necessario e indispensabile, ovvero per il conferimento di beni durevoli (frigoriferi, televisori, elettrodomestici, ingombranti ecc.). Per tutte le altre tipologie di rifiuto si invita la cittadinanza a conferirle con la modalità porta a porta seguendo il calendario vigente. Sarà accolto un solo cittadino per volta mentre gli altri dovranno attendere il proprio turno. Per limitare il contatto, si chiede inoltre a tutti di mantenere una distanza di almeno un metro dall'operatore addetto al Centro di raccolta comunale. Se si ha la febbre o si presentano infezioni respiratorie acute, o si è stati in contatto con zone o persone potenzialmente infette, per motivi di salute pubblica, si invitano le utenze a non recarsi al CCR e si raccomanda, più in generale, di seguire il decalogo emanato dal Ministero della Salute sui comportamenti da seguire per il contenimento dell'epidemia. Considerato il rapido evolversi della situazione, l’azienda si sta adoperando per fronteggiare eventuali maggiori restrizioni che le autorità competenti ritenessero di adottare.

«La produzione dei rifiuti è aumentata, trascorrendo tutti più tempo a casa. Il nostro è un servizio necessario e non lo faremo mancare ma chiediamo ai cittadini dei comuni che serviamo di aiutarci anche loro, continuando a fare la differenziata come hanno sempre fatto con attenzione e scrupolosità che ci hanno permesso di essere inseriti da Legambiente tra i più virtuosi della Puglia – commenta Marco Vasienti -. In più vorrei ringraziare di cuore tutti i dipendenti che con spirito di responsabilità stanno continuando a garantire un servizio chiave di pubblica utilità uscendo di casa per lavorare, pur desiderando di restare a casa per tutelare la propria salute e quella dei propri cari. Voi siete gli “eroi invisibili” di questa battaglia che se ciascuno farà la sua parte, restando in casa e uscendo il meno possibile, riusciremo a metterci presto alle spalle».

La Si.eco Spa, inoltre, ha previsto un indennizzo giornaliero, uno per la convalescenza e un "pacchetto" di assistenza post ricovero per il recupero della integrità fisica.

Una polizza assicurativa che l'azienda ha deciso di stipulare, a proprio esclusivo onere, in favore di tutti propri dipendenti e collaboratori, con qualsiasi profilo professionale, al fine di assicurare in caso di contrazione dell’infezione COVID-19 tutti i suoi dipendenti che in questi giorni operano in un settore essenziale delicatissimo, quello della raccolta dei rifiuti, centrale per assicurare la pulizia delle città in cui opera sul territorio pugliese, campano e calabrese. Un unicum su tutto il territorio che denota la grande attenzione che l’azienda sta prestando alla situazione emergenziale in corso e alla salute dei suoi dipendenti.

«Niente è lasciato al caso – spiega Marco Giovanni Vasienti, amministratore della Si.Eco spa - . Mentre il sindacato invoca il rispetto di tutte le procedure nelle aziende abbiamo deciso di attuare protocolli e misure ancora più stringenti per la tutela della salute pubblica e al tempo stesso per la salvaguardia dei nostri lavoratori, che sono l’anima dell’azienda. Tutte le tipologie contrattuali e i profili professionali sono interessati, senza distinzione alcuna, ai provvedimenti presi di concerto con medici e responsabili della sicurezza».

Numerosi gli interventi previsti per assicurare la massima tutela dei dipendenti dall’azienda. Ci sono turni cadenzati, presenza di un solo operatore su ciascun mezzo, sanificazione continua dei locali e messa a disposizione di tutti gli strumenti di sicurezza personale, continuità informativa sulle norme da adottare in tutte le situazioni.

«Certo non è semplice – prosegue Vasienti – soprattutto per la difficoltà che riscontriamo nel reperimento dei dispositivi, nota e confermata anche dalle organizzazioni sindacali. Parliamo ad esempio delle mascherine monouso che da sempre utilizziamo, ma le cui scorte sono esaurite e che abbiamo già provveduto a ordinare in numero elevatissimo per consentire il prosieguo delle attività, e in attesa della cui consegna abbiamo interessato Prefettura, Protezione Civilie per chiedere un sostegno».

Intanto l’azienda prosegue in tutte le sue attività senza indietreggiare davanti all’emergenza nella consapevolezza di svolgere la sua parte in questa battaglia con una sola parola d’ordine per tutti “sicurezza”.