COVID–19, le farmacie pugliesi potranno erogare il servizio anche a battenti chiusi

Erogazione del servizio di assistenza farmaceutica anche a battenti chiusi per le farmacie pugliesi.

La disposizione regionale entra in vigore da oggi e per tutto il periodo strettamente necessario per il superamento della pandemia da Covid-19. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha accolto la richiesta formulata dagli Ordini pugliesi in considerazione della condizione di maggiore esposizione al rischio di contagio dei farmacisti. A comunicarlo in una nota, il presidente dell’Ordine interprovinciale dei Farmacisti Bari e Bat e vice presidente nazionale della Fofi, Luigi d’Ambrosio Lettieri.

“I farmacisti - spiega d’Ambrosio Lettieri – restano sul campo, sia chiaro. In questa grave emergenza sanitaria sono davvero in trincea e sono un esempio di coraggio, generosità e dedizione alla comunità. Ovunque essi operino, stanno svolgendo un compito difficile negli ospedali, nelle farmacie e negli esercizi di vicinato”.

Le Farmacie, soprattutto a seguito della sospensione delle attività ambulatoriali dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, “sono oggi l’unico presidio sanitario del territorio con i farmacisti e i loro collaboratori in servizio permanente effettivo – spiega il presidente dell’Ordine - La decisione assunta dalla Regione Puglia era auspicata e attesa. Oggi grazie all’attenzione riservataci, ci sentiamo meno preoccupati. Possiamo garantire che il servizio, anche nei casi in cui si svolgerà a battenti chiusi, sarà assicurato con la consueta efficienza, con la massima disponibilità e con una dedizione supplementare per aiutare e assistere le persone che spesso sono preoccupate e sconfortate”.

Non solo. “In accordo con la Regione e le rappresentanze dei medici stiamo definendo le modalità per assicurare ai pazienti i farmaci necessari – spiega d’Ambrosio Lettieri – in maniera che riducano lo spostamento da casa e la massima sicurezza delle terapie”.

Oggi, dalle 14.00 alle 16.00, è possibile collegarsi in diretta streaming interattiva sul sito dell’Ordine www.ordinefarmacistibaribat.it per partecipare ad un evento su come operare in sicurezza e tutelare la salute in relazione all’emergenza Covid-19.

“Torniamo a chiedere che tutti i farmacisti e i loro collaboratori, ovunque operanti, siano dotati dei dispositivi di protezione individuale – conclude d’Ambrosio Lettieri - In tal senso siamo stati rassicurati dal direttore del Dipartimento per la Salute della regione Puglia, Vito Montanaro che ha ricompreso la nostra categoria tra quelle destinatarie della fornitura. Siamo fiduciosi e restiamo in campo. Battenti chiusi e cuore aperto”.